Nach Querschnitsslähmung: Olympiasiegerin Kristina Vogel spricht über ihre Zukunft - DFB will helfen

Paralympischer Sport eine Option?

Noch befindet sich Vogel weiter im Krankenhaus. Ihr Ziel ist es, bis Ende des Jahres wieder nach Hause zu kommen. Ob der paralympische Sport eine Möglichkeit wäre, lässt sie offen. "Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder in den Leistungssport will und, wenn ja, in welche Disziplin." Sie müsse jetzt erst mal ihre Lähmung verstehen. "Ich weiß auch nicht, was ich später mal machen will", sagt Vogel.

DFB-Trainer Kuntz bietet Vogel Unterstützung an

Das Schicksal der Top-Athletin, die die verheerenden Verletzungen bei einem Trainingsunfall im vergangenen Juni in Cottbus erlitten hatte, bewegt die gesamte Sportwelt. So nehmen auch der DFB und die U21-Nationalelf großen Anteil an Vogels Schicksal. "Diese offenen und mutigen Worte in der Öffentlichkeit, das nehmen wir mit, diese Courage nehmen wir mit“, sagte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz am Freitag nach dem 3:0-Testspielsieg in Fürth gegen Mexiko.