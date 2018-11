Heftige Kritik: Ex-Kapitän Stefan Effenberg zerlegt den FC Bayern

Besonders stört Effenberg eine Aussage von Uli Hoeneß. Der Vereinspräsident hatte nach dem nächsten Tiefpunkt in der Bundesliga beim 3:3 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf dem Trainer Niko Kovac nur noch eine Jobgarantie bis zum Benfica-Spiel ausgestellt. „Das ist eine Aussage, die gar nicht geht – bei allem Respekt“, sagte Effenberg, für den Hoeneß in letzter Zeit „wenig souverän“ wirkte.

Der frühere Kapitän des FC Bayern München, Stefan Effenberg, schießt gegen FCB-Präsident Uli Hoeneß und FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. In seiner neuen Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.de kritisiert der Champions-League-Sieger von 2001 Sportdirektor und Ex-Mitspieler Hasan Salihamidzic.

Sportdirektor Salihamidzic sei offensichtlich abgetaucht. Effenberg: „Der weiß offenbar genau, wo er hingehört – in die zweite Reihe.“ Und auch in der Mannschaft vermisste der Ex-Kapitän des FC Bayern wichtige Tugenden. Dass eine Hierarchie fehlt, habe sich gerade beim letzten Bundesliga-Spiel gezeigt. „Vielleicht sind die Spielerpersönlichkeiten schlichtweg in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Wenn du eine hättest, hätte sie sich gezeigt. Ich habe keine gesehen“, meinte Effenberg.