Kroatien gegen Griechenland live im TV und Online-Stream sehen

Sollte den Hellenen unter dem deutschen Coach Michael Skibbe (52) in der Partie Kroatien gegen Griechenland am Donnerstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) in Zagreb ein erster Schritt zur WM-Teilnahme gelingen, so wäre der Traum des früheren Bundestrainers von der zweiten Endrunde nach 2002 weiter lebendig.