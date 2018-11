UEFA Nations League: Kroatien gegen Spanien live im Stream schauen

Kroatiens Sommermärchen nach der Vize-Weltmeisterschaft in Russland endete am 11. September 2018 mit einem Knalleffekt. Die „Feurigen“ unterlagen im ersten Auftritt in der UEFA Nations League in Spanien mit 0:6. Die bösen Geister von Elche will man in Kroatien im Spiel in der Hauptstadt vertreiben. Kroatiens bosnischer Nationaltrainer Zlatko Dalic setzt gegen Spanien auf einen stark verjüngten Kader. Er holte drei Leistungsträger aus der U 21 ins A-Nationalteam. Es sind dies: Verteidiger Duje Caleta-Car (Olympique Marseille) und die Angreifer Nikola Vlasic (ZSKA Moskau), der zuletzt in der Champions League gegen Real Madrid auftrumpfte, und Josip Brekalo (VfL Wolfsburg), der aus der Bundesliga bekannt ist und gegen Spanien zu seinem Länderspiel-Debüt kommen soll. „Sie hatten großen Einfluss in der U 21 und nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, sie zu uns zu holen. Ihre Energie und ihr Talent können uns zusätzlichen Antrieb geben“, erklärte Dalic am Mittwoch in Zagreb. Für den 52-Jährigen wird vor allem die Kulisse im Stadion Maksimir entscheiden: „Wir wollen für unsere Fans gewinnen, müssen auf Revanche aus sein und eine Einheit bilden, wie im Sommer.“