Kroatische Fans feiern in Grünau den Halbfinaleinzug ihrer Elf

Schnäpse, Flüche und Gebete: Beim Elfmeterschießen bangen die kroatischen Fans in Leipzig um die WM-Zukunft von Kroatien. Ungläubig feiern sie den Halbfinaleinzug und stoßen darauf an.

Leipzig. Boban Zdjelaric bestellt sich zur Beruhigung erstmal einen Slivovic, einen Pflaumenschnaps. Seine Kumpels Tomislav und Darko – alle drei in kroatischen Trikots – müssen draußen frische Luft schnappen. Nach aufwühlenden 90 Viertelfinal-Minuten hält es im Restaurant „Dubrovnik“ in Grünau niemanden auf seinem Platz. Am Ende einer dramatischen Verlängerung und dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Russland erst recht nicht mehr. Die Fans hüpfen ungläubig auf und ab und schreien ihre Freude lauthals hinaus. Wirt Zdravko Knezovic spendiert eine Runde Schäpse. Und auch die deutschen Besucher freuen sich über den Halbfinaleinzug von Luka Modric, Ivan Rakitic & Co.

Die 120 Minuten zuvor gleichen einer Achterbahnfahrt. Zu Spielbeginn herrscht großer Optimismus. „Ein Tor reicht uns“, sagte Wirt Zdravko lachend. Boban und Tomislav tippen auf ein 3:1 bzw 2:0. Nach der russischen Führung durch Denis Tscheryschew entgleiten ihnen die Gesichtszüge. Kroatische Flüche sind zu hören. Was er denn gesagt habe? „Das willst du lieber nicht wissen“, sagt Boban, der seit zehn Jahren in Leipzig lebt und ein Mario-Mandzukic-Trikot übergestreift hat. Hinter ihm hängt eine kroatische Flagge an der Wand, über der Tür zur Küche ein Schal des WM-Dritten von 1998. Immer wieder ist der Ruf „Hajdemo!“ (Auf geht’s!) zu hören. Es hilft.