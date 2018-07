Kroatischer Bulle wird Recke: Domagoj Srsen verstärkt die TSV Hannover-Burgdorf

Trainingsbeginn für die "Recken" nach zwei Wochen Urlaub: Trainer Jens Buerkle (rechts) holt in der Swiss Life Hall die Taktiktafel raus. "Es gibt noch in allen Bereichen Verbesserungspotenzial", sagte der Coach. © Sielski

An den Defiziten soll in den nächsten Wochen gearbeitet werden. © Sielski

​"Bundesliga zu spielen ist für jeden Handballer ein Traum.“

Srsen ist 2,02 Meter groß und wiegt stattliche 114 Kilogramm, er wird nur in der Abwehr spielen und soll die Lücke schließen, die Christophersen durch sein Karriereende gerissen hat. Geboren ist er in New York (er hat auch einen amerikanischen Pass) und spricht Englisch – das dürfte ihm den Anfang in Hannover deutlich leichter machen. „In der Bundesliga zu spielen ist für jeden Handballer ein Traum“, kommentiert Srsen, dessen Cousin Ilija Brozovic Recken-Kreisläufer ist. Auch das spricht dafür, dass sich der neue Abwehr-Recke schnell bei der TSV akklimatisiert.