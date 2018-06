Müller, Özil, Kroos und Co. – für welche Weltmeister war es das letzte Länderspiel?

Manuel Neuer (32) hieß der Kapitän in Russland, er wird als Kapitän der Gescheiterten in die Fußball-Annalen eingehen – wobei: an ihm lag das Vorrundenaus nicht. Mit diesem blamablen WM-Ausscheiden im Kopf wird der Bayern-Torhüter sicher nicht aufhören wollen, zu lange hatte er sich nach seinen drei Fußbrüchen gequält, um rechtzeitig vor dem Turnier sein Comeback zu feiern. Entscheidend wird für Neuer sein, wie sein Körper in den kommenden Jahren mitmacht.

Aufhören, wenn es am Schönsten ist. Philipp Lahm teilte Joachim Löw am Morgen nach dem WM-Triumph von Rio 2014 mit, dass das Finale gegen Argentinien (1:0) sein letztes Länderspiel war. Der Kapitän ging von Bord – mit allen Ehren. Ein perfekter Zeitpunkt, um aufzuhören.

„Ich will so lange spielen, wie ich merke, dass ich gebraucht werde“, meinte er vor dem Start in die WM, schränkte aber ein: „Wenn die Spieler mir das Feedback geben, dass ich nicht mehr gut genug bin, höre ich lieber auf.“ Was sich nun keiner aus der Nationalelf erlauben dürfte. Das nächste Turnier hat Neuer im Blick („Ich möchte ja noch Europameister werden“), die nächste WM in Katar eher nicht: „Ich weiß nicht, ob ich 2022 noch dabei sein werde.“