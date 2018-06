Kroos verrät in "Bild": Daran dachte ich vor meinem Schweden-Tor

Er hielt uns im Turnier, er ist der DFB-Anführer und war in dem Moment da, wo ihn Fußball-Deutschland am meisten brauchte. Aktuell polarisiert kein anderer Spieler in Deutschland so sehr wie Toni Kroos. Der Mittelfeldstratege von Real Madrid erzielte am Samstagabend in der 95. Spielminute den 2:1-Siegtreffer in der WM-Vorrundengruppe gegen Schweden - per Weltklassefreistoß!

In der Bild schreibt er nun selbst, wie sich der Moment vor und während der bisher wichtigsten deutschen WM-Szene 2018 anfühlte und worüber er mit seinem Nebenmann Marco Reus, der zuvor den 1:1-Ausgleich erzielte, gesprochen hat.