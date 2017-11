Kruse überragend: Werder Bremen in der Einzelkritik gegen Hannover 96

Jiri Pavlenka: Der Tscheche ist im Kasten von Werder derzeit über jeden Zweifel erhaben. Er wurde von den Hannoveraner kaum gefordert und hielt, was auf das Tor kam. War hellwach als kurz nach der Pause Harnik alleine vor ihm auftauchte. Note: 2

Theodor Gebre Selassie: Der Tscheche sprühte vor Offensivgeist. Der Rechtsverteidiger war sehr laufstark und hatte in der 19. Minute sogar eine gute Torchance. Guter Auftritt. Gutes Zusammenspiel mit Bartels auf der rechten Seite. Note: 3

Milos Veljkovic: Der Serbe erledigte seine Sache in der Innenverteidigung mit Teamkollege Moisander zufriedenstellend. Er meldete den bulligen Jonathas, aber auch quirligen Harnik ab. Hätte fast per Eigentor nach 30. Minute die 96-Führung erzielt. Note: 3

Niklas Moisander: Der Finne spielte wieder einmal seine ganze Erfahrung aus und behielt in hitzigen Phasen die Ruhe und Übersicht. Solide Vorstellung, was für ein Abwehrspieler ja ein Kompliment ist. Note: 3

Ludwig Augustinsson: Der Linksverteidiger qualifizierte sich, wie sein Teamkollege Delaney mit Däne für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland. Euphorisiert von diesem Erfolg spielt der Schwede so mutig nach vorne, wie schon lange nicht mehr. Note: 3

