Kult-Coach Lisiewicz soll 1. FC Lok Leipzig auf Spur bringen

Trainingsauftakt für neuen Chef-Coach in der Türkei

Vom Spielfeldrand aus beobachtet ein altbekanntes Gesicht das Geschehen. Der neue Chef-Trainer Rainer Lisiewicz, der bereits von 2004 bis 2008 die Mannschaft von der 3. Kreisklasse in die Oberliga geführt hatte. Auskennen tut sich Lisiewicz in Probstheida also bereits – nun möchte er seine Spieler kennenlernen. „Ich bin erst zum dritten Mal im Training dabei. Erstmal beobachte ich also und lasse die beiden ganz normal ihr Training machen“, erklärt der Kult-Coach der Blau-Gelben.