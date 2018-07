Kulturhauptstadt 2025: Mit Kultur auf Bolzplätzen unterstützt Hannover 96 die Stadt

Wenn 96-Chef Martin Kind und Manager Horst Heldt am Sonntag in der Mittagshitze auf einem staubigen Bolzplatz mitten in der Stadt erscheinen – das muss eine Herzensangelegenheit sein. „Wir lieben Hannover“, erklärt Kind das En­gagement, „wir machen es gern.“ 96 unterstützt die Bewerbung Hannovers zur Kulturhauptstadt 2025. Nicht mit Geld, aber mit Präsenz – wie gestern am Moltkeplatz in der List.