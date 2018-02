Kurios: Der VfL Wolfsburg erklärt seinen Fans, wie der Stimmungsboykott funktioniert...

Anzeige

WolfsburgStimmungs-Boykott beim Heimspiel des VfL heute gegen die Bayern: Viele Fans wollen in den ersten 19:45 Minuten (in Anlehnung an das Gründungsjahr 1945) draußen bleiben – als Zeichen des Protests gegen die sportliche Entwicklung. Aktionen dieser Art hat in der Fußball-Bundesliga schon häufiger gegeben. Extrem ungewöhnlich aber ist: Der Klub selbst informierte am Freitag auf seiner Homepage über den Ablauf des Boykott.

Anders gesagt: Der VfL erklärt, wie der Protest gegen den VfL funktionieren soll! Zur Erklärung dafür heißt es auf der Homepage: „Der VfL Wolfsburg kann die Beweggründe für die von der aktiven Fanszene veranstalteten Protestaktion beim Heimspiel gegen den FC Bayern München ... nachvollziehen. Der VfL begrüßt es, dass die aktive Fanszene zugesagt hat, bei der Regelung der Abläufe konstruktiv mit Verein und dem Fanprojekt Wolfsburg zusammenzuarbeiten.“

Der VfL Wolfsburg in der Krise: Die Gründe Der VfL in der Krise - Die Analyse SPIELKONZEPT! Das größte Problem: Der VfL hat in dieser Saison keine funktionierende Spielidee bei Ballbesitz entwickelt. Trainer Andries Jonker wollte mit Ballsicherheit über die Flügel angreifen, um Stürmer Mario Gomez (Foto) bedienen zu können. Aber es kamen keine guten Außenspieler, und Jonker fehlte der Plan B. Nachfolger Martin Schmidt setzt auf Balleroberung und Umkehrspiel, kann der Mannschaft aber die dafür nötigen Automatismen nicht einimpfen. IDENTITÄT! Nach der verkorksten Vorsaison wollte der eigene Nachwuchs stärker im Fokus stehen – Spieler, denen man auch mal Fehler verzeiht. Sie sollten glaubwürdig vermitteln, dass sich der VfL von den überehrgeizigen Zielen zu Zeiten der 30-Millionen-Transfers verabschiedet hat. Umgesetzt wurde die Idee nur halbherzig. Jannes Horn und Paul Seguin verließen den VfL vor der Saison, Gian-Luca Itter verschwand nach guten Leistungen in der Versenkung, Elvis Rexhbecaj (Foto) kam erst auf ein paar Einsatzminuten. Der einst als Linksverteidiger-Alternative aus Leipzig geholte Dominik Franke spielt bei den Profis gar keine Rolle. Junge Offensiv-Neuzugänge wie Nany Dimata (20) oder Kaylen Hinds (20) schlugen nicht ein, einziger Lichtblick ist Defensivmann Felix Uduokhai (20). KADER! Außer Uduokhai erfüllte quasi kein Neuzugang der letzten drei Transferperioden konstant die Erwartungen – eine verheerende Bilanz für Sportdirektor Olaf Rebbe, bei dessen Top-Transfers wie John Anthony Brooks oder Ignacio Camacho auch noch Verletzungspech dazu kam. Ansonsten gilt von Yunus Malli bis Divock Origi und von PG Ntep (rechts) bis Paul Verhaegh(links): Phasenweise immer mal wieder okay, aber keine Top-Verstärkungen. Zudem ist – anders als etwa in Leipzig oder Leverkusen – kein fußballerisches Grundkonzept hinter den Verpflichtungen erkennbar; auch die jüngsten Winter-Transfers wie Renato Steffen und Admir Mehmedi wirken eher wie Not-Käufe. Dazu kommt, dass noch von Klaus Allofs verpflichtete Spieler wie Yannick Gerhardt oder Riechedly Bazoer nie die erhofften Entwicklungsschübe machten. TEAMSTRUKTUR! Diego Benaglio, Ricardo Rodriguez und Luiz Gustavo im Sommer, Mario Gomez im Winter – sportlich gab es gute Gründe, etablierte VfL-Spieler abzugeben. Aber dass die neue Mannschaft auch eine neue Hierarchie braucht, wurde unterschätzt. Jonker berief Neuzugänge in den Mannschaftsrat und verpasste die Chance, Maximilian Arnold (Foto) als Führungsspieler zu stärken; Schmidt wiederholte den Fehler, als er nach dem Gomez-Abschied die Kapitänsfrage zu einem Verhaegh-Camacho-Wirrwarr werden ließ. Sportdirektor Rebbe griff jeweils nicht ein. In der Rückrunde ist darum auf dem Platz mehr als zuvor sichtbar, dass Führungsspieler fehlen. ZUSAMMENHALT! Das Miteinander von Fans und Team war in der vergangenen Saison eine große Stärke des VfL; viel ist davon nicht mehr übrig. Mario Gomez, der auch nach schlechten Spielen oft genug Worte fand, die jeder Anhänger so unterschrieben hätte, ist nicht mehr da. Es fehlen Typen, die den Fan emotional abholen, ihn jenseits aller fußballerischen Analyse mit dem Team jubeln oder (vor allem) leiden lassen. Die Stimmung in der Fan-Szene ist entsprechend mau. „Wir sehen lustlose, herzlose, arbeitsverweigernde Menschen, die sich nicht bewusst sind, welche Farben sie tragen“, schrieben die Ultras von „La Familia“ nach dem Bremen-Spiel auf ihrer Facebook-Seite. Nur eine Einzelmeinung – aber die wirft ein gutes Schlaglicht auf die Lage. KONTINUITÄT! Die Abwehr ist okay – ausgerechnet der Mannschaftsteil also, der wegen Verletzungen immer wieder umgebaut werden musste, macht seine Arbeit ordentlich. Die Offensive hingegen wirkt überhaupt nicht eingespielt, weil ihre Besetzung viel zu oft wechselt. Warum etwa einem Divock Origi (Foto) nicht drei Spiele innerhalb von acht Tagen zugemutet werden können, bleibt ebenso offen wie die Frage, ob nun Renato Steffen und Josip Brekalo die Flügel bilden oder ob doch vielleicht gelernte Zehner wie Yunus Malli, Daniel Didavi oder Admir Mehmedi von außen nach innen ziehen sollen. Die Folge: Pass- und Spieltempo verlangsamen sich, weil im Aufbau keiner so genau weiß, wie die Laufwege der Mitspieler aussehen. Dass ein Trainer auch mal auf den Gegner reagiert, ist normal. Aber Martin Schmidt macht das Basteln am Team zu sehr zum Prinzip seiner Arbeit. Das hilft in der aktuellen Lage nicht. AUSSENDARSTELLUNG! Zu oft gab es nach mauen Spielen wie etwa dem 1:1 gegen Stuttgart relativierende Aussagen von Schmidt und Rebbe, die leicht als „Schönrednerei“ gebrandmarkt werden können. Dass Didavi dazu auch noch von „anspruchsvollen“ Fans sprach, verärgerte vor allem viele der treuen Anhänger in der Nordkurve, die ihren eigenen Support als bedingungslos empfinden. Zudem verschickte der VfL Ende Januar Schreiben an die Dauerkarteninhaber mit dem Hinweis, dass das Fernbleiben zum Entzug des Saisontickets führen kann – das war zwar „nur“ ein Hinweis auf altbekannte Gepflogenheiten, sorgte aber angesichts der sportlich schlechten Lage für zusätzlichen Unmut.

Und so gesehen ergibt es durchaus Sinn, dass der VfL selbst Hinweise zum 19-Minuten-45-Sekunden-Boykott gibt – denn er will Chaos auf den Rängen vermeiden. „Die Mitarbeiter des Fanprojekts Wolfsburg und die VfL-Fanbeauftragten werden am Spieltag den Sicherheits- und Ordnungsdienst unterstützen und vor sowie in der Nordkurve gemeinsam mit dem Orga-Team der aktiven Fanszene dafür Sorge tragen, dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Sie alle stehen auch als Ansprechpartner für etwaige Fragen der Fans gerne zur Verfügung.“

Beonders wichtig: Wer beim Protest nicht mitmachen möchte, soll unbehelligt ins Stadion kommen können – darauf legt der VfL wert. „Die aktive Fanszene hat zudem deutlich zum Ausdruck gebracht“, so heißt es, „dass keinerlei Zwang ausgeübt werden soll auf jene VfL-Fans, die sich nicht an der Aktion beteiligen möchten, sondern voll auf Dialog gesetzt wird.“ Und:„Mit der aktiven Fanszene wurde zudem ein Modus abgesprochen, der ein möglichst reibungsloses Betreten der Nordkurve nach den angekündigten 19:45 Minuten des Protests ermöglichen wird. Hierbei müssen sich die Fans jedoch auf Wartezeiten beim Einlass einstellen. Der Aufenthalt in den Flucht- und Rettungswegen, insbesondere den Treppenaufgängen und der Promenade, ist nicht gestattet.“ Bedeutet: Es könnte passieren, dass einige Fans deutlich länger als geplant vor der VW-Arena ausharren müssen. VfL-Fanbeauftragter und Ex-Wolfsburg-Profi Holger Ballwanz sagt jedoch: „Es ist alles abgesprochen. Da mache ich mir keine Sorgen.“ Danach werde in der Kurve optisch und akustisch ausgedrückt, dass die Fans mit der aktuellen Entwicklung nicht einverstanden sind. Wie viele Fans sich letztlich an der Aktion beteiligen, ist offen. „Das kann man nicht abschätzen. Das werden wir um 15.30 Uhr sehen“, sagt Ballwanz.

Die Rangliste Platz 10: Supercup-Sieger ist der VfL Wolfsburg! Mit 5:4 setzte sich das Team von Trainer Dieter Hecking (M.) gegen die Bayern durch. An Dramatik war das Spiel nicht zu überbieten. Arjen Robben hatte den Rekordmeister kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung gebracht, Nicklas Bendtner rettete den VfL mit seinem Tor kurz vor Schluss in die Verlängerung. Dort passierte nicht viel, es ging ins Elfmeterschießen. Auf Wolfsburger Seite trafen alle Schützen, beim FCB verschoss Xabi Alonso - der Titelgewinn war perfekt. Platz 9: Nach einer starken Leistung der Wolfsburger sorgte Luiz Gustavo am 13. August 2011 doch noch für einen Nackenschlag. Der Mittelfeldmann, der einige Jahre später zum VfL wechselte, markierte kurz vor Schluss nach Vorarbeit von Franck Ribéry den 1:0-Siegtreffer für die Bayern. Platz 8: Da wäre mehr drin gewesen! Der VfL (l. Peter van der Heyden) rieb sich am 11. März 2006 gegen die Bayern (r. Michael Ballack) auf. Die Wolfsburger ackerten bis zum Umfallen, kamen aber nicht über ein 0:0 hinaus. Ein Sieg wäre an diesem Tag durchaus drin gewesen. Die Bayern wurden mit diesem (unverdienten) Punkt vorzeitig Meister. Platz 7: Endlich gab's mal wieder etwas zu holen in München! Nach einem 0:2-Rückstand schien die Partie am 22. September 2017 in der Allianz-Arena eigentlich schon entschieden. Ein glücklicher Freistoß von Maximilian Arnold (M.), den sich Torhüter Sven Ulreich selbst ins Tor boxte, ließ wieder Hoffnung aufkeimen. Daniel Didavi sorgte mit seinem Kopfballtreffer für das 2:2 und einen langersehnten Punktgewinn in Bayern. Fünf Tage später muss Bayern-Trainer Carlo Ancelotti nach einer CL-Pleite in Paris gehen. Platz 6: Der VfL erkämpft sich seinen ersten Punkt gegen die Bayern! Für Krzysztof Nowak (l.) und Co. war es am 1. April 2000 ein geschichtsträchtiges Duell gegen den FCB. Nachdem Carsten Jancker die Münchner nach einer halben Stunde in Führung gebracht hatte, erzielte Andrzej Juskowiak nach einer Stunde nach Vorlage von Dorinel Munteanu den 1:1-Ausgleichstreffer - und bei dem Spielstand bliebt es. Giovane Elber flog nach einem Schlag gegen Holger Ballwanz vom Platz. Platz 5: Der erste Punkt in München! Am 8. Dezember 2001 bot der VfL (l. Marino Biliskov) bei bitterkaltem Wind den FC Bayern über 90 Minuten paroli. Claudio Pizarro und Giovanne Elber hatten die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Tomsilav Maric und Dietmar Kühbauer ausglichen. Pizarro legte erneut nach, doch auch Maric erzielte an diesem Tag ein zweites Tor und bescherte den Wolfsburgern den ersten Auswärtspunkt beim Rekordmeister Platz 4: Ein Wahnsinns-Spiel! In der zweiten Runde des DFB-Pokals bekam Aufsteiger VfL Wolfsburg den großen FC Bayern zugelost. Der Underdog hielt lange Zeit überragend mit. Nach einem 3:3 nach Verlängerung gab's die Entscheidung erst im Elfmeterschießen, in dem der Rekordmeister stärkere Nerven behielt. Auf Bayern-Seite verschoss Thomas Strunz, für den VfL vergaben Claudio Reyna und Roy Präger - die Partie endete mit 7:6 für die Münchner. Platz 3: So klar war es lange nicht mehr! Dank einer erneuten Energieleistung von Kevin De Bruyne (l.) düpierte der VfL den FC Bayern in der VW-Arena ordentlich. Der Belgier erzielte am 30. Januar 2015 zwei Treffer selbst und bereitete eins der beiden Tore von Bas Dost vor. Mit 4:1 schossen die Wolfsburger den Rekordmeister zurück nach München. Platz 2: Die große Baiano-Show! In seinem ersten Spiel für den VfL am 13. September 2003 legte Fernando Baiano los wie die Feuerwehr. Nach elf Minuten erzielte er das 1:0. Bayerns Bastian Schweinsteiger und Roy Makaay drehten die Partie zunächst - aber nicht mit dem Brasilianer. Baiano erzielte seinen Doppelpack, glich zum 2:2 aus. Und Diego Klimowicz sorgte eine Minute vor Schluss mit seinem Treffer für den ersten Wolfsburger Sieg gegen die Münchner. Platz 1: Unvergesslich! Der legendäre Auftritt des VfL in der Meistersaison wird für immer in Erinnerung bleiben. Grafites Traumtor mit der Hacke war der Höhepunkt beim 5:1-Kantersieg gegen den FCB am 4. April 2009. Der Brasilianer erzielte noch ein weiteres Tor, ebenfalls erfolgreich waren Christian Gentner sowie Edin Dzeko mit einem Dopplepack - ein unvergesslicher Tag!

KOMMENTIEREN