Kurios: Deshalb darf Bayern-Star Ribéry nicht mehr so jubeln, wie er will

Am Samstag könnte Franck Ribéry mit dem FC Bayern seine bereits achte Meisterschaft feiern. Sollte der Franzose im Spiel gegen den FC Augsburg aber ein Tor erzielen, muss er auf seinen Standardjubel verzichten.

Ein Kreis, geformt aus Daumen und Zeigefinger: So darf Franck Ribéry ab jetzt nicht nicht mehr jubeln. Nach Bild-Informationen habe der FC Bayern seinem Superstar nahegelegt, auf die Geste zu verzichten, um Missverständnisse zu vermeiden. Während der Ausdruck in Deutschland völlig harmlos ist und soviel wie "alles gut" bedeutet, ist die Geste in anderen Ländern verpönt, obszön oder beleidigend.

Kurios: Ein Franzose würde mit dem Ausdruck einen anderen Menschen als "Null" oder "Versager" bezeichnen. Ob Ribéry davon wusste? Schließlich ist er ja selber Franzose. In Ländern wie Griechenland, der Türkei und Russland gilt die Geste derweil als Anal-Symbol, in Brasilien ist sie gar vergleichbar mit dem Ausdruck "A**loch" und in Mexiko gilt sie als Einladung zum Sex.

Verständlich also, dass der weltweit präsente FC Bayern die Aufgabe des harmlos gemeinten Jubels wünscht. Am Wochenende hat der Klub mit Altmeister Ribéry erst einmal die Gelegenheit, die 28. Meisterschaft beim FC Augsburg aus eigener Kraft perfekt zu machen. "King Franck" wird am Samstag 35, die Meisterparty wäre ein passendes Geschenk.

