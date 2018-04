Kurios: Gladbach-Fans protestieren gegen eigenen Treffer

Irre Szenen in Mönchengladbach. Beim 2:1-Erfolg am Samstag gegen Hertha BSC protestierten die eigenen Fans gegen das Siegtor der Borussia. Kein Witz! In der 78. Spielminute bringt Hertha-Profi Fabian Lustenberger im Berliner Strafraum Nico Elvedi zu Fall. Eigentlich eine klare Sache, Elfmeter! Doch Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus lässt erst einmal weiterlaufen. Möglicherweise gab es dann einen Hinweis vom Video-Schiedrichter. Steinhaus entscheidet doch noch auf Elfmeter. Thorgan Hazard tritt an und tifft zum 2:1.

Dann der Eklat: Statt zu feiern und ihr Team zu unterstützen, schreien die Gladbacher Fans "Scheiss DFB!" Und nicht nur mit dem DFB, sondern auch mit den eigenen Spielern waren die Gladbacher Anhänger längst nicht komplett zufrieden. Nach der Partie sprachen einige Borussia-Profis mit den Fans auf der Tribüne. Kapitän Lars Stindl: „Es gab eine Diskussion mit den Fans über die Art und Weise wie wir gespielt haben. Sie waren mit den ersten 70 Minuten nicht zufrieden.“