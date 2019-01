Kurios! Recken-Genie Morten Olsen feiert WM-Titel im Fitness-Studio

„Wir werden seine Qualitäten noch brauchen“, hatte Jacobsen Olsen vor der Hauptrunde Mut gemacht. „Den habe ich nie verloren. Dies ist eine Mannschaft, in der alle etwas zum Erfolg beitragen. Auch wenn sie nicht so viel spielen. Wir sind füreinander da“, sagte Olsen nach dem WM-Triumph, „meine Chance habe ich bekommen, und jetzt stehe ich hier mit einer Goldmedaille. Das ist riesig.“

Die rote Spielertraube der Dänen verlor sich im eigenen Jubel-Taumel, als Morten Olsen sich löste und dem herantrabenden Trainer Nicolaj Jacobsen als erster Spieler in die Arme fiel. Eine besondere Geste, denn beide waren sich zu gegenseitigem Dank verpflichtet. Olsen für das in ihn gesetzte Vertrauen, Jacobsen für die Geduld Olsens und dessen Leistung im Finale beim 31:22-Sieg über Norwegen.

Kollegen feiern - Olsen pumpt

Kein Witz: Olsen konnte wohl auch in der Triumph-Nacht nicht von den Geräten lassen. Der 34-Jährige soll bei Instagram um 2 Uhr ein Live-Video aus dem Fitnesscenter gepostet haben – während seine Teamkollegen in der Bar „Fox and Hounds“ in Herning den WM-Titel begossen. Die feierwütigen Wikinger tranken bis morgens um 8.30 Uhr. Der Wirt hatte Verständnis. Weltmeister würde er nicht rausschmeißen, zitierten ihn dä­nische Medien.

Gestern Nachmittag um 17 Uhr ließen sich die dänischen Handball-Helden um Olsen im und vorm Rathaus von Kopenhagen feiern. Für Olsen und einige andere Spieler wie den Ex-Recken Casper Mortensen war es nicht die erste Ehrung in der Hauptstadt. 2016 war Dänemark mit Olsen in Rio de Janeiro schon Olympiasieger geworden. Schöner Nebeneffekt: Mit dem zehnten Sieg im zehnten WM-Spiel sicherte sich Dänemark ein Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.