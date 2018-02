Kuriose Szene: Duisburg-Torwart verpennt Gegentor gegen Ingolstadt

Robin Zentner, Keeper von Mainz 05, stoppte am 5. November im Spiel gegen Mönchengladbach den Rückpass eines Mannschaftskameraden. Dachte er jedenfalls. In Wahrheit rollte der Ball weiter und das, was Zentner im Augenwinkel sah, entpuppte sich beim versuchten Abspiel als der Elfmeterpunkt. Zum Glück für die Mainzer blieb es beim Schreck: Gerade noch rechtzeitig bemerkte der Torwart seinen Fehler und war einen Schritt schneller als sein Gegner am Ball. © youtube screenshot

Die wohl kurioseste gelbe Karte des Jahres kassierte Hamburgs Rick van Drongelen. Am 15. Dezember zeigte ihm Schiedsrichter Markus Schmidt in der 78. Minute der 1:3 Niederlage gegen Mönchengladbach den gelben Karton, weil der 19-Jährige nach einer kurzen, selbsteingelegten Trinkpause seine Flasche noch in der Hand hielt, als er angespielt wurde und keine Zeit mehr hatte, die Trinkflasche beiseite zu legen. © imago/Jan Huebner

Zu früh gefeiert: Im Handball-Bundesligaspiel zwischen Wetzlar und Minden feierte der Wetzlarer Tormann Benjamin Buric eine starke Parade zu ausgiebig. Den abgeprallten Ball schnappten sich seine Mitspieler zum Gegenangriff, doch dann entschied sich Stefan Cavor unglücklicherweise zum Rückpass auf seinen feiernden Keeper. Der bemerkte das Unheil erst zu spät und konnte dem ins Tor kullernden Ball, wie der Rest des Teams, nur hinterherschauen. Geschadet hat es am Ende aber nicht weiter: Buric' Team gewann das Spiel mit 26:22. © imago/Jan Huebner

Am 8. April sorgte Hecking für einen Lacher, als er im Derby gegen den 1. FC Köln nach Stindls Treffer zum 3:2 in der 80. Minute von Jonas Hofmann energisch verlangte, endlich mal Ruhe ins Spiel zu bringen. Der Mittelfeldakteur antwortete: "Trainer, eigentlich haben sie mich schon ausgewechselt ...". Tatsächlich hatte Hecking Hofmann in der 75. Minute vom Feld genommen - nach der Partie konnte der Coach dann auch darüber schmunzeln. © imago/Norbert Schmidt

21. September, 30. Spieltag der MLS: Torontos Keeper Alex Bono will einen Rückpass im Strafraum klären - trifft aber Montreal Impacts Stürmer Ignacio Piatti am Oberschenkel. Der Ball prallt direkt ins eigene Tor ab: 0:1. Zu allem Überfluss verliert der Spitzenreiter das Spiel mit 3:5, die erste Niederlage seit 15 Spielen. © youtube screenshot

Ebenfalls ziemlich kurios ging Levadia Tallinn im estnischen Pokal gegen Paide Linnameeskond in Führung. Nach 14 Sekunden führte Tallinn zwar schon mit 1:0, hatte den Ball aber noch nicht berührt. Paide hatte nach dem Anstoß erst einige Pässe in der eigenen Hälfte gespielt, als ein unglückliches Rückspiel auf den Torwart bereits nach wenigen Sekunden die eigene Torlinie überquerte. Am Ende unterlag Paide 1:3. © youtube screenshot

Saisonaus nach Jubelverletzung: Justin Simmons feierte eine Spielszene seiner Denver Broncos beim 23:0 Sieg über die New York Jets im Dezember zu überschwänglich. Beim Jubeln setzte er mit Teamkollege Brandon Marshall zum "Body bump", einem Zusammenstoß mit den Oberkörpern, an. Bei der Landung verstauchte sich der Safety den Knöchel, nun fällt er bis zum Saisonende aus. © imago/Icon SMI

Das ist der wohl verrückteste Elfmeter in der Geschichte des Fußballs: 19:19 war der Spielstand, als der Torhüter des Bangkok Sports Clubs im Halbfinale des thailändischen Pokals gegen Satri Angthong im Elfmeterschießen antrat. Nach einigen Schritten Anlauf drosch er den Ball mit voller Wucht an die Latte - Angthongs Keeper drehte zum jubeln ab. Doch zu früh gefreut: Wenige Augenblicke fiel der Ball wieder vom Himmel, ohne dass ihn ein Spieler berührt hätte, und kullerte ins Tor. Besonders bitter: Der folgende Elfmeter war dann ein richtiger Fehlschuss, Angthong schied mit 20:19 aus. © youtube screenshot

Beim Venedig-Marathon im Oktober gab es in diesem Jahr einen überraschenden Sieger: Amateur Eyob Faniel gewann den Marathon, obwohl er lange Zeit nicht einmal in der Spitzengruppe lief. Dieser war ein ungewöhnliches Missgeschick passiert: Alle sechs Spitzenläufer bogen falsch ab! Sie folgten einem Motorrad, dass eine falsche Abzweigung nahm und liefen einfach hinterher. Als sie ihren Fehler bemerkten, war es bereits zu spät - der Rückstand auf die Führenden war nicht mehr einholbar. © imago/Andrea Merola