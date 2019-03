L.E. Volleys mit 3:0-Sieg in München

München. Die L.E. Volleys reiten in der 3. Liga Ost weiter auf einer Erfolgswelle. Der 3:0-Erfolg (25:20, 25:20, 25:19) beim MTV München am Sonnabendabend war bereits der neunte Sieg in Folge für die Jungs von Christoph Rascher. „Ein klarer und souveräner Erfolg“, freute sich der Coach, der besonders die geschlossene Mannschaftsleistung hervorhob. Dabei hatte sein Team wegen zahlreicher Verletzungen und Erkrankungen unter der Woche kaum trainieren können.