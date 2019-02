L.E. Volleys wollen nun auch offiziell in 2. Bundesliga zurück

Noch nach dem souveränen 3:0 in Jena am Sonntag, das die Volleys bis auf sechs Punkte an Spitzenreiter GSVE Delitzsch heranbrachte, hatte Coach Christoph Rascher lediglich davon gesprochen, guten Volleyball spielen zu wollen und möglichst Platz zwei zu erreichen. Seine Spieler Petros Kalas, Falk Köthen und Julius Karoos, die zuletzt mit starken Spielen zu der Serie von sechs Siegen beitrugen, hatten dagegen in Gesprächen mit dem Sportbuzzer mehrfach betont, die Gymnasialen nun angreifen zu wollen – auch, da am 16. März noch das Rückspiel in Delitzsch ansteht. „Die L.E. Volleys haben für mich das beste Team in dieser Liga und wir werden am Ende der Saison in die 2. Liga zurückkehren“, hatte etwa Kalas gesagt. „Wir sind heiß“, meinte Karoos.

Zuvor müssen die Volleys am Sonntag beim ASV Dachau ran, dann geht es zu Hause gegen Deggendorf. Zwei wegweisende Partien im jetzt eröffneten Aufstiegsrennen in der 3. Liga. Übrigens hat sich der momentan zweitplatzierte VC Dresden nicht für Liga zwei vormerken lassen.