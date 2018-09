Deutschland gegen Peru: Das Länderspiel live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

0:0 gegen Weltmeister Frankreich – der viel beschworene Neuanfang nach dem WM-Debakel gelang der DFB-Elf zum Auftakt in die neue UEFA Nations League nur halb. Vor der Partie Deutschland gegen Peru am Sonntag (20.45 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) in Sinsheim gab es für die von Bundestrainer Joachim Löw (58) nur leicht veränderte Mannschaft Lob – aber auch Kritik. „Löw wagte gegen Frankreich zu wenig, die Zukunft ließ er auf der Bank“, befand beispielsweise die Zeitung DIE WELT.

Diese „Zukunft“ soll wohl nun am Sonntag in Sinsheim ran. Nachdem Leroy Sané am Freitag das Mannschaftsquartier verließ, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein, wird der Leverkusener Julian Brandt (22) in die Startelf rücken. Im rechten Mittelfeld soll Brandt zum Zug kommen. Und das, obwohl der Blondschopf seit Oktober 2017 (5:1 gegen Aserbaidschan in Kaiserslautern/ WM-Quali) nicht mehr über die vollen 90 Minuten mehr im Team stand. In der Abwehr wird Löw von Vierer- auf Dreierkette umstellen und mit Thilo Kehrer von Paris St.-Germain einen der drei nominierten Debütanten bringen. Jonathan Tah (22, Bayer Leverkusen), eigentlich gelernter Innenverteidiger, rückt auf die linke Außenbahn. Joshua Kimmich (23) vom FC Bayern München bleibt im rechten defensiven Mittelfeld. Einzige Spitze wird aller Voraussicht nach Nils Petersen (29) vom SC Freiburg sein. „Es war uns bewusst, dass die Mannschaft wieder ein anderes Gesicht, ein anderes Verhalten zeigen musste“, erklärte Löw vor dem Spiel in Sinsheim, wo er während der Bundesliga-Saison oft Tribünengast ist.