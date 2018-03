Länderspiel in Leipzig: Deutschland testet gegen Russland

Leipzig. Leipzig bekommt noch in diesem Jahr ein Fußball-Länderspiel zu sehen. Nach Informationen des Sportbuzzers trifft das DFB-Team am 15. November in der Red Bull Arena in einem Freundschaftsspiel auf WM-Gastgeber Russland. Vier Tage nach der Partie gegen die „Sbornaja“ beschließt die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw dann mit dem letzten Gruppenspiel der Nations League gegen die Niederlande das Länderspieljahr. Die weiteren Begegnungen in dem Wettbewerb sind am 6. September (Heim) und 16. Oktober (Auswärts) die Spiele gegen Frankreich und am 13. Oktober das Hinspiel in den Niederlanden.