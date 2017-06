Länderspiel live: Dänemark gegen Deutschland im Liveticker

Ohne echte Vorbereitung tritt eine neu gemischte Nationalmannschaft zu einem Jubiläumsspiel in Dänemark an. Es wird ein großes Experiment mit offenem Ausgang. Bundestrainer Joachim Löw setzt andere Schwerpunkte: Er braucht einige neue Kräfte als Druck auf seine Weltmeister. Für die neu zusammengestellte deutsche Nationalmannschaft ohne die großen Stars - dafür mit sieben Spielern ohne Länderspielerfahrung - ist das Testspiel gegen Dänemark die erste Standortbestimmung für den Confederations Cup vom 17. Juni bis 2. Juli in Russland. Anstoß ist um 20.45 Uhr.