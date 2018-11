Es ist zwar nur ein Probelauf, aber einen weiteren Rückschlag bei der Mission „Wiedergutmachung“ will Joachim Löw auch ohne BVB-Antreiber Marco Reus unbedingt vermeiden. Der Bundestrainer stellte das Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Russland und dann vor allem das mögliche Abstiegs-Endspiel in der Nations League gegen Holland unter das Motto „Zurück in die Erfolgsspur“. Vorrangiges Ziel sei es, „beide Spiele möglichst siegreich zu gestalten“, sagte Löw. Reus, der sich zuletzt bei seinem Klub in Topform präsentierte, laboriert an einer Fußverletzung. Auch gegen die Niederlande ist sein Einsatz fraglich.

Von den sechs Pflichtspielen 2018 hat Deutschland nur eins gewonnen. Gleich sechs Partien gingen in diesem Jahr insgesamt verloren - Negativrekord in der 111-jährigen Länderspiel-Geschichte des DFB. Löw und sein Personal wissen, was am Donnerstag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Leipzig gegen die positive WM-Überraschung Russland und vier Tage später in Gelsenkirchen gegen die wiedererstarkten Niederländer auf dem Spiel steht: Vor allem die Stimmung.