Landesliga: B-Junioren des Grimmener SV mit Sieg

Grimmen. Es ist der zweite Erfolg im zweiten Rückrundenspiel für die B-Junioren des Grimmener SV. Die Nachwuchsfußballer besiegten am Sonnabend in der Landesliga den FSV Einheit Ueckermünde mit 2:0. Nach dem Schlusspiff machte sich Erleichterung bei den jungen Kickern breit. Denn ihrem Erfolg war ein hartes Spiel vorausgegangenen. Durch eine deutliche Leistungssteigerung in Hälfte zwei setzten sich die Gastgeber schließlich durch.

Jetzt war beim GSV die nötige Sicherheit zurück im Spiel. Die Gäste kamen kaum noch zu Torchancen. Am Ende brachten die Trebelstädter das Spiel souverän zu Ende. Beste Chancen durch Block, Sponholz und Renz blieben jedoch ungenutzt. „Für uns war es heute nicht einfach. Aber wir wussten, was nach fünf Wochen Spielpause auf uns zukommt. In Hälfte eins haben wir es nicht geschafft, Chancen zu erspielen. Nach der Pause lief es deutlich besser, das Ergebnis geht also in Ordnung“, so Trainer Philipp Anders.