Langlauf-Hoffnung Victoria Carl bei Ski-WM Fünfte - Norwegerin Falla holt Gold

Victoria Carl hat den geplagten deutschen Langläufern gleich zum Start in die Nordische Ski-WM in Seefeld ein erstes Erfolgserlebnis beschert. Die 23-Jährige aus Zella-Mehlis belegte im Freistil-Sprint am Donnerstag überraschend den fünften Platz und sicherte sich so ihr bisher bestes Einzel-Resultat in ihrer Karriere. „Ich war schon immer eine Allrounderin. Ich weiß noch gar nicht, was ich zu dem Tag sagen soll. Die Fans sind Hammer, sie feuern einfach jeden an. Ich zittere jetzt noch“, sagte Carl nach ihrem überraschenden Vorstoß in den Endlauf der besten Sechs in der ARD.