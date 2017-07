Langzeit-Studie belegt: Eintracht Frankfurt ist deutscher Social-Media-Meister

Eintracht Frankfurt darf nach einer Rückrunde zum Vergessen und dem verlorenen DFB-Pokalfinale am Ende der Saison doch nochmal jubeln. Denn die Hessen sind Deutscher Meister. Nicht auf dem Fußballplatz, da sind die Bayern doch noch eine ganze Ecke voraus. Aber in den immer wichtiger werdenden Sozialen Medien haben die Frankfurter die Münchner bezwungen. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube - 4:0 für die Eintracht!

Das Ismaninger Institut für Fußballmanagement hat die Netz-Aktivitäten sämtlicher Bundesligisten untersucht und mit einem wissenschaftlichen Social-Media-Index (SMI) über die gesamte Saison hinweg bewertet. Dabei schnitt die Eintracht überraschenderweise vor allem in der sportlich enttäuschenden Rückrunde brilliant ab. "Über die gesamte Saison hinweg zeigten die Frankfurter die konstanteste Performance in den sozialen Medien. So konnten sie in sechs von neun Monaten den besten Wert der 18 Bundesligisten erzielen", erklärte Prof. Dr. Tobias Haupt, Fachbereichsleiter "Digitalisierung im Sport".