Lars Stindl schießt Deutschland zum Confed-Cup-Sieg gegen Chile

Anzeige

„Wir als Mannschaft sind sehr stolz, dass wir ins Finale gekommen sind“, hatte der deutsche Fußballnationalspieler Julian Draxler vor dem Confed-Cup-Endspiel gestern in St. Petersburg gesagt. Das von ihm als Kapitän angeführte „Perspektiv“-Team von Bundestrainer Joachim Löw im Duell um den Pokal gegen Chile. Dass es soweit kommen sollte, war vor dem Turnier nicht wirklich zu erwarten. Und dass der Stolz an diesem Sonntagabend in der russischen Metropole dann auch noch ins Unermessliche anwuchs, ist die eigene Krönung einer Mannschaft, die sich erst seit vier Wochen kennt: Löws junge Confed-Cup Spezial-Einheit trumpfte auch im Finale auf! 1:0 gegen Chile, Party in der Weißen Nacht von St. Petersburg. Auch wenn ganz viel Dusel und ein wenig Zoff mit dabei waren in Putins Mega-Arena.

676 Millionen Euro soll das Stadion in St. Petersburg gekostet haben, laut Berichten könnte der wahre Preis aber bei bis zu einer Milliarde Euro gelegen haben. Jedenfalls ist die hypermoderne Schüssel in der Geburtsstadt des Präsidenten von Russland eines der teuersten Stadien auf der Erde, 57 268 Fans saßen gestern drin. Nicht darunter: Putin. Dafür Russlands Vize-Ministerpräsident und WM-Organisationsboss Vitlay Mutko, Fifa-Chef Gianni Infantino, Uefa-Präsident Aleksander Ceferin, Diego Maradona und Ronaldo (der „echte“ aus Brasilien).

Confed-Cup-Finale: Deutschland in Noten Deutschland ist Confed-Cup-Sieger. Lest hier die Einzelkritik zum Finale gegen Chile. © imago Marc-André ter Stegen: Da rollte ganz schön was auf ihn zu am Anfang der Partie. Bewahrte seine Mannschaft einige Male vor dem frühen Rückstand. In der Endphase sicherer Rückhalt der DFB-Elf. Sie hat ihm den Sieg zu verdanken. Man of the Match. Note: 1 © imago Matthias Ginter: Bekam in der Abwehr richtig viel zu tun und half dabei, die ganze Sache irgendwie zu sortieren. Hatte zu Beginn den Vorteil, dass der Gegner sich meistens für die andere Seite zum Angreifen entschied. Note: 3 © imago Shkodran Mustafi: Im Halbfinale gegen Mexiko und im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun noch auf der Bank sitzend, begann er leicht verunsichert und verlor ein, zwei Bälle. Machte seine Sache aber nach und nach besser und hatte sich leistungstechnisch Mitte der ersten Hälfte gefangen. Note: 3 © imago Antonio Rüdiger: Gegen Mexiko über die Spielzeit zum Abwehrboss herangewachsen. Gegen Chile machte er so weiter, warf sich rein und rettete einige Male in allerhöchster Not. Es war im Vergleich zum vorangegangen Spiel noch einmal eine Leistungssteigerung des (Noch?-)Römers. Note: 2 © imago Jonas Hector: Der Kölner machte nicht immer den sichersten Eindruck, seine eigentliche Zweikampfstärke schien er in der Kabine vergessen zu haben. Der Linksverteidiger hat sicherlich schon bessere Länderspiele abgeliefert. Note: 3 © imago Joshua Kimmich: Er spielt. Und spielt. Und spielt. Seit dem dritten Gruppenspiel bei der EM 2016 verpasste der Münchner keine einzige Minute eines Länderspiels. Suchte auf seiner rechten Seite den Weg nach vorne, hatte es an diesem Finalabend aber schwer gegen die bulligen Chilenen. Note: 3 © imago Sebastian Rudy: Die Bayern können sich auf eine coole Socke für die Defensive freuen. Im gesamten Confed Cup steuerte Rudy die deutschen Bemühungen zwischen Abwehr und Angriff, langte dabei stets fair zu. Hatte hier und da am Sonntag Probleme mit den Chilenen, zeigte aber einige schöne Pässe. Note: 3 © imago Leon Goretzka: Der Blitz-Doppelpacker aus dem Halbfinale gegen Mexiko war schon vor dem Anpfiff des Finales ein Confed-Cup-Gewinner, weil er über die Dauer des Turniers überzeugt hatte. Am Sonntag ging dann nicht mehr so viel, kurz vor der Pause hätte er zum 2:0 treffen können. Note: 3 © imago Julian Draxler: Der Kapitän rieb sich auf, machte auch die Drecksarbeit, als Chile die Partie schon früh hatte für sich entscheiden wollen. Nach wie vor wirkt er etwas zu verspielt und muss noch lernen, brenzlige Situation nicht mit Hacke, Spitze, eins, zwei, drei zu lösen. Mehr konnte man ihm am Sonntag aber auch nicht vorwerfen. Note: 2 © imago Lars Stindl: Wusste, wie man gegen Chile trifft – beim 1:1 in der Gruppenphase hatte er den Ausgleich erzielt. Und am Sonntag war sein Abend noch eine Nummer größer: Stand richtig, nachdem Kollege Timo Werner den Ball ergaunert hatte und schob zum 1:0 ein. Note: 2 © imago Timo Werner: Das Führungstor von Lars Stindl gehört zur Hälfte ihm. Auch, als Chile drückend überlegen war, behielt der alleingelassene Mann da vorne die Spannung, störte Chile, wo er nur konnte und erzwang damit den Ballverlust von Marcelo Diaz, der im Tor von Stindl mündete. Note: 2 © imago Emre Can: Kam in der 79. Minute für Timo Werner ins Spiel. Ohne Wertung. Niklas Süle: Eingewechselt in der Nachspielzeit für Leon Goretzka. Ohne Wertung. © imago

Deutschland mit einer Änderung zum Titel!

„Ein Finale ist immer ein anderes Spiel“, meinte Gladbachs Lars Stindl angesprochen auf das 1:1 gegen Chile in der Gruppenphase vor dem Endspiel. Torschütze damals: Stindl, der gestern wieder mit Draxler und Timo Werner in der Offensive stand. Logo. Und im Finale muss es einen Sieger geben. Und der hieß gestern Deutschland. Das vorab: Stindl spielte wieder eine tragende Rolle.

Mit nur einer Startelf-Änderung gegenüber dem 4:1 im Halbfinale gegen Mexiko ging es los bei den Deutschen, Löw packte einmal mehr die Dreierkette aus, in der neben Matthias Ginter und Antonio Rüdiger Arsenals Shkodran Mustafi begann. Dafür draußen: Youngster Benjamin Henrichs.

Die DFB-Auswahl begann vogelwild im negativen Sinn. Stindl mit dem Ballverlust, Rüdiger bremste Charles Aranguiz in höchster Not. Nachschuss vom Münchner Arturo Vidal, Torwart Marc André ter Stegen war da (3. Spielminute). Dann Ballverlust Leon Goretzka, Schuss Vidal – Endstation ter Stegen (13.). Kurzum: In der Anfangsphase flutete Chile den deutschen Strafraum, die Löw-Elf schwamm komplett. Höhepunkt: Ter Stegen kann einen Vidal-Kracher nur nach vorne abprallen lassen, Alexis Sanchez bekam es aber hin, den Ball darauf nicht im Tor unterzubringen. Chiles Keeper Claudio Bravo hielt sich unterdessen in der eigenen Hälfte etwas warm, musste bis dahin keinen deutschen Versuch entschärfen. Dann kam Stindl und Sekunden später haute sich Bravo verzweifelt den Ball vor die Stirn. 1:0 Deutschland! Ein Tor wie Kai aus der Kiste (20.). Und das Tor zum Titel!

Viel Hektik in der zweiten Halbzeit

Marcelo Diaz (HSV-Relegationsheld von 2015 und heute für Celta Vigo unterwegs) bewarb sich für den Preis der besten Turnier-Panne, wusste wohl nicht, dass Werner gern früh stört und gab den Ball einfach mal dem Leipziger. Der überlistete Bravo, legte auf Stindl ab. Tor leer, drin das Ding aus der Kategorie mehr als glückliche Führung. Kurz vor der Pause verpasste Goretzka gar das 2:0.

Halbzeit zwei und Hektik. Vidal rangelt mit seinem Bayern-Kollegen Kimmich – Gelbe Karte für beide (59.). Gonzalo Jara parkt seinen Ellenbogen im Gesicht von Werner – auch nur die Gelbe Karte mit Hilfe des Videoschiedsrichters. Die rund 8000 Chile-Fans kochten, die DFB-Elf blieb cool. Abpfiff und Jubel. Sie haben es tatsächlich geschafft. Dass es zu dieser Jahreszeit nicht richtig dunkel wird in St. Petersburg, dürfte keinen der Nationalspieler, für die es nach der Ankunft am Montag in Frankfurt (11.55 Uhr) keinen großen Empfang geben wird, gestört haben. An Schlaf war ohnehin nicht zu denken in der Weißen Nacht von St. Peterburg samt Confed-Cup-Pokal in den Händen.

KOMMENTIEREN