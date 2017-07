Trauer um Lars Weißenberger: RB-Leipzig-Nachwuchstrainer gestorben – nach langer Krankheit

Lars Weißenberger, Mann der ersten Stunde und Nachwuchstrainer bei RB Leipzig, ist am Sonntag im Alter von 40 Jahren in einem Hospiz an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) gestorben.