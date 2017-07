RB-Kapitän Kaiser: „Lars Weißenberger war eine Bereicherung für den Verein“

Leipzig/Borna. Von der Bundesliga bis in die Landesklasse – Lars Weißenberger war über Vereinsgrenzen und Fußballligen hinweg beliebt. Bei seinem letzten Arbeitgeber RB Leipzig betreute er jahrelang die U19 als Chef- und Co-Trainer. Dominik Kaiser kannte ihn von Beginn an und erklärt dem Sportbuzzer: „Trotz seiner Krankheit war er voller Energie und Leidenschaft dabei.“ Denn auch nach der erschütternden Diagnose der unheilbaren Erkrankung ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) widmete sich der fußballverrückte Weißenberger weiter seiner Leidenschaft.

„Dass er weiterhin im Nachwuchs gearbeitet hat, war für die Spieler etwas Besonderes. Uns es hat ihm auch viel zurückgegeben“, sagt der Bundesliga-Kapitän. So lange wie möglich schaute er live die Spiele von RB Leipzig an und suchte das Gespräch mit den Profis im VIP-Raum. Kaiser, der die U19 als Pate eng begleitete, sagt über Weißenberger: „Er war eine Bereicherung für den Verein“.

Nicht nur bei RBL wird der am Sonntag mit 40 Jahren in einem Hospiz gestorbene Weißenberger unvergessen bleiben. Auch in seinem Geburtsort und dem Heimatverein wurde er als Fußballer und Mensch enorm geschätzt. Ingo Dießner, Vorsitzender des Bornaer SV, erfuhr von dem Trauerfall im Italien-Urlaub. „Es ist schrecklich, dass jemand in dem jungen Alter so eine Krankheit erleiden muss.“