Lasogga is back! HSV startet in Vorbereitung für die 2. Liga 

Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat am Donnerstag die Vorbereitung auf die erste Saison der Vereinsgeschichte in der 2. Liga begonnen. Auch der zuletzt an Leeds United ausgeliehene Angreifer Pierre-Michel Lasogga, der in der zweiten englischen Liga zehn Tore erzielen konnte, war beim Trainingsaufgalopp mit auf dem Rasen dabei. Ob der Topverdiener des Klubs, der pro Jahr rund 3,4 Millionen Euro verdienen soll, wirklich für den HSV in der 2. Liga spielen wird, ist nicht sicher.