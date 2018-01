Last-Minute-Sieg: Terodde schießt Köln zum Sieg gegen Gladbach

Yann Sommer agierte nicht immer souverän und ruhig, wie an seinen besseren Tagen. Beim Gegentreffer traf ihn zwar kein Schuld aber auch kleine Unsicherzeiten fördern den Mut des Gegners und die Zweifel im eigenen Team. Note 4

Nico Elvedi schaltete sich viel in die Offensive ein, spielte dort kluge Pässe und forderte auch in engen Räumen Bälle. War insgesamt der überzeugendste der vier Abwehrspieler. Note 3.

Jannik Verstergard schlief beim Kölner 1:0 und hatte kurz darauf Glück, dass Schiedsrichter Felix Zwayer einen verlorenen Zweikampf des Dänen gegen Simon Terodde als Foul bewertete, sonst hätte direkt ein zweites Gegentor gedroht. War außerdem im Spielaufbau nicht so präsent wie üblich, ein finsterer Tag für den Innenverteidiger. Note 5

Denis Zakaria war äußerst präsent, führte viele Zweikämpfe, eroberte Bälle und war eine Art Anführer des Umschaltspiels. Sein Unglück war, dass die Stürmer lange Zeit nicht in der Lage waren, auf dieser Grundlage mehr Gefahr vor dem Kölner Tor zu produzieren. Note 3

Patrick Herrmann fand selten den Raum in dichten Kölner Abwehrgestrüpp, den er für sein Tempospiel braucht, seine Flanken waren schwach, doch vom Treffer abgesehen, hatte er die beiden Gladbacher Chancen, verfehlte das Tor aber jeweils knapp. Note 3

