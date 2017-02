Last-Minute-Tor rettet Lok Leipzig einen Punkt gegen Neugersdorf

Leipzig. Fast wie der FC Bayern: Mit einem Last-minute-Tor hat der 1. FC Lok am Sonntag einen Punkt im ersten Spiel des Jahres geholt. Gegen den Tabellennachbarn FC Oberlausitz Neugersdorf traf Daniel Becker mit einem abgefälschten Freistoß in der 94. Minute zum glücklichen 2:2 (0:1) für die Gastgeber. Zuvor hatte es vor 2671 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion lange Zeit nach einer Heimniederlage für die Probstheidaer ausgesehen. Zweimal musste Lok einem Rückstand hinterherlaufen.

Coach Heiko Scholz hatte vor dem Spiel umstellen müssen. Für Marcel Trojandt, der am Donnerstag im Training umgeknickt war, stand Steven Ibold in der Startelf. Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste. Oliver Merkel brachte die Neugersdorfer bereits in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Der Mittelfeldspieler schnappte sich den Ball im Strafraum und versenkte ihn links unten im Netz. Die Blau-Gelben hatten die Kugel zuvor nicht aus der Gefahrenzone bekommen.