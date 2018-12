"Last Christmas": Premier-League-Fans widmen Ex-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl eigenen Song

Noch im Stadion sangen die Anhänger des Vereins: „Last Christmas, I gave you my heart but the very next day you gave it away! This year, to save me from tears, I'll give it to Hasenhüttl (Letztes Weihnachten habe ich dir mein Herz gegeben, aber am nächsten Tag hast du es schon wieder weggegeben. Dieses Jahr, um mir die Tränen zu ersparen, gebe ich es Hasenhüttl; Anm. d. Red.).“

Erfolg macht eben sympathisch: In der Vorwoche schlug Hasenhüttl mit dem Underdog bereits das Topteam FC Arsenal (3:2).