Wolfgang Grandjean ist sicher: „Wer mitmacht, nimmt mindestens fünf Kilo ab und fühlt sich freier“

DURCHKLICKEN: Das war der Leipziger Halbmarathon 2018 Impressionen vom Leipziger Halbmarathon 2018: Mehr als 2000 Starter nahmen den Lauf rund um das Völkerschlachtdenkmal in Angriff. © André Kempner

Anzeige

Herr Grandjean, wie haben Sie als Erfinder von Lauf geht’s! die Premiere im vergangenen Jahr in Leipzig erlebt? Es hat riesigen Spaß gemacht, zu verfolgen, wie die Leipziger Teilnehmer sich ins Laufen reingesteigert haben.

Viele waren doch Neu-oder Wiedereinsteiger und hatten jahrelang mit Sport nichts mehr am Hut. Hatten die wirklich Spaß? Natürlich, viele haben mich bei der ersten Vorstellung des Programms im März in der LVZ-Kuppel zwar noch ungläubig angesehen, als ich sagte, sie können in gut fünf Monaten zwei Stunden am Stück laufen. Aber im Oktober beim Leipzig-Halbmarathon am Völkerschlachtdenkwaren sie dann Feuer und Flamme, weil sie es wirklich geschafft hatten. Und das sogar mit einem Lächeln auf den Lippen.

Wie sind Sie eigentlich zum Laufen gekommen? Ich war in der Jugend sportlich sehr aktiv. Aber mit dem Studium, der Arbeit, dem Haus und den Kindern blieb kaum noch Zeit. 20 Jahre später stellt man fest, dass man 20 Kilo mehr wiegt, mit Rückenschmerzen und Bluthochdruck kämpft. Da habe ich mir gedacht: Fress keine Pillen. Mach lieber Sport. Laufen bot sich an. Vor allem, wenn man sonst beruflich viele Termine hat. Da muss man sich nicht an fest Zeiten halten und kann es überall „einschieben“.

Und dann haben Sie daraus ein Programm gemacht. Wie ist die Idee zu „Lauf geht’s“ entstanden? Ich habe beim Laufen anfangs so ziemlich alles falsch gemacht. Wenn man keinen Plan hat, keine Methodik und keine Unterstützung, trainiert man sich eher kaputt als dass man etwas für die Gesundheit tut. Da kam mir die Idee, daraus eine Zeitungsaktion zu machen. Mit einem erfahrenen Sportwissenschaftler, der auch Sportler wie den Zehnkampf-Europameister Arthur Abele betreut. Die Idee ist eigentlich ganz einfach: Wir nutzen die Methoden aus dem Profisport und haben daraus ein Gesundheitsprogramm für Einsteiger und Wiedereinsteiger entwickelt. Es führt langsam und mit Bedacht an den Sport heran, ohne zu überfordern.

Wie ist Ihre Halbmarathon-Zeit? Ich laufe je nach Trainingsstand zwischen 2:15 Stunden und 2:30 Stunden.

Ist das nicht eher langsam? Vielleicht. Aber mir reicht das völlig. So blöd das vielleicht klingt: Ich laufe, damit ich nicht zu fett werde und gesund bleibe. Als Hobbykoch liebe ich mehrgängige Menues. Das hat dazu geführt, dass meine Hemdengröße zwischenzeitlich bei „comfort fit“ lag. Das ist die höfliche Umschreibung der Modeindustrie für Dicke. Seit ich regelmäßig laufe, habe ich 10 Kilo an Gewicht verloren, deutlich weniger Rückenschmerzen und konnte Blutdrucksenker absetzen.

Hat das Laufen Ihr Leben verändert? Nein, das klingt mir zu hochtrabend. Ich werde oft gefragt, ob ich durch das Laufen glücklicher geworden bin. Die Antwort lautet: Nein! Glück definiert sich bei mir, ob es meiner Familie gut geht, ob ich gesund bin, ob mir mein Job Spaß macht... Das Laufen macht mich ausgeglichener. Wenn ich nach der Arbeit noch eine Runde laufe, verarbeite ich dabei den ganzen Tag im Kopfkino. Ich laufe mir sozusagen den Stress von der Seele.

Gibt es eine ideale Trainingszeit? Hier gibt es kein richtig oder falsch. Jeder sollte schauen, wie es in seinen Zeitplan passt. Ich persönlich laufe lieber frühmorgens. Raus aus dem Bett und rein in die Laufschuhe. Hinterher fühlt man sich richtig wach und frei. Andere schwören darauf, abends nach der Arbeit zu laufen. Dann spielen sie den Tag noch einmal durch und laufen sich den Frust von der Seele.

Wie bekämpfen Sie Ihren inneren Schweinehund? Wenn ich mal absolut keinen Bock habe, lasse ich fünf halt mal gerade sein und setze aus. Der Körper sagt mir damit vielleicht, dass er jetzt Zeit zur Regeneration benötigt. Und die ist ebenso wichtig wie das Training.

Auf was dürfen sich Teilnehmer von Lauf geht’s! freuen? Auf ein Programm, dass sie langsam an die neue Belastung heranführt, ohne zu überfordern. Das eben nicht nur „Laufen“ ist. Es beinhaltet auch Mobilisations- und Stabilisationsübungen. Es hat Tipps zur entzündungssenkenden Ernährung. Wer mitmacht, nimmt mindestens 5 Kilo ab und fühlt sich später frischer und freier.

Wissenswertes rund um "Lauf geht's!":

Info-Veranstaltung: Sie findet am 5. März (19 Uhr) in der LVZ-Kuppel im Medienhaus im Leipziger Peterssteinweg statt. Die LVZ und ihre Partner sowie die Lauf-geht’s-Erfinder geben eine Einführung in das Projekt. Bitte melden Sie sich telefonisch über die gebührenfreie Hotline 0800-2181-080 an.

Internet: Über www.sportbuzzer.de/laufgehts gibt es weitere Informationen. Die Online-Anmeldung läuft bereits seit dem 26. Januar.