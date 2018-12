Laufen in Leipzig: Die Termine im Januar

Mehr als 1000 Läufer zog es am Neujahrsmorgen 2018 in die Leipziger Innenstadt zum traditionellen Neujahrslauf. Gelaufen wurde eine Strecke von 1km Länge. Die jüngsten Teilnehmer begleiteten ihre Eltern fahrenderweise im Kinderwagen, die älteste Teilnehmerin ging es hingegen mit ihren Walking-Stöcken eher gemäßigt an. © Christian Modla