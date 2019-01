Lausitzer Füchse erklimmen Tabellenspitze

So wurden Erik Hoffmann und Brian Bölke, der dann sein Zweitligadebüt bei den Sachsen gab, vom Kooperationspartner aus Hamburg in den Fuchsbau zurückbeordert. Klar, dass die Erwartungshaltung vor den Spielen in Freiburg und daheim gegen Kassel nicht sonderlich hoch war. Doch dann boten die Ostsachsen vor allem defensiv zwei bärenstarke Vorstellungen, holten alle sechs Punkte und erklommen gar – da sich die Konkurrenz die Zähler gegenseitig klaute – Platz eins im DEL2-Ranking!