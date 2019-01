Lausitzer Füchse geschichtsträchtig: Auf dem Weg zum Spitzenteam?

Weißwasser. Spätestens seit dem letzten Wochenende steht fest: Die Lausitzer Füchse spielen eine Saison für die Geschichtsbücher! Auch wenn es am Dienstagabend in der Partie beim Tabellenletzten Deggendorfer SC eine bittere 0:4-Klatsche gab, stehen nach nun 41 von 52 Hauptrundenspielen starke 76 Zähler auf dem Konto der Ostsachsen. Der bisherige Rekord resultiert aus der Spielzeit 2004/05, als das Team vom damaligen Trainer Horymir Sekera 84 Punkte einfuhr. Aber sind die Weißwasseraner tatsächlich ein Spitzenteam?

Füchse schlagen Top-Teams

Darauf sollten die beiden Matches gegen Bietigheim und in Ravensburg eine Antwort geben, als die Oberlausitzer als Dritter den „Sandwich-Test“ zu bestehen hatten. Schließlich gastierte zunächst der Vierte und amtierende Zweitligachampion im Fuchsbau, ehe es am Sonntag zum ehemals Zweiten und nun doch wieder Spitzenreiter nach Ravensburg ging.

Höhenflug der Lausitzer Füchse hält an

Bis 123 Sekunden vor Spielende waren die Füchse sogar Tabellenführer. Und dann war es nicht einmal ein Akteur der Oberschwaben, der noch auf 3:3 stellte. Nach einem Schuss von David Zucker sprang der Puck vom Plexiglas zurück vor das EHC-Tor, dort an den Schlittschuh von Steven Bär und von da ins Tor. Viel unglücklicher kann man kaum um die drei Siegpunkte, die es bei einem Spielgewinn nach regulärer Spielzeit gibt, gebracht werden. Zumal David Kuchejda in der 45. Spielminute Gästeschlussmann Jonas Langmann bereits umspielt hatte, das Spielgerät dann aber nur an den Innenpfosten schob.

Klatsche beim Tabellenletzten

Ein 4:1 zu diesem Zeitpunkt hätte die Entscheidung bedeutet. So mussten die Füchse den Umweg über die Verlängerung nehmen, die Jeff Hayes mit seinem Treffer beendete. Allrounder Philip Kuschel trauerte dem späten Ausgleichstreffer nur einen Moment nach: „Natürlich ist es nicht schön, wenn man so kurz vor Ende einen Zähler abgeben muss. Aber schlussendlich haben wir beim Tabellenführer zwei wichtige Punkte geholt. Das ist das, was zählt und auch gut für das Selbstvertrauen ist.“

Mit der Bezeichnung als „Spitzenteam“ kann sich der 20-Jährige aber noch nicht so recht anfreunden: „Das ist ein großes Wort. Viel wichtiger aber ist doch die Erkenntnis, dass wir in der Lage sind, um Platz eins mitzuspielen.“ Das taten sie auch gestern, als sie beim Deggendorfer SC gastierten. Um die Reisestrapazen zu minimieren, waren die Weißwasseraner von Sonntag bis gestern in Schongau geblieben und von dort aus zum Spiel weitergefahren. Dennoch gab es bei den Niederbayern nichts zu holen: Rothke und Reinig stellten schon im ersten Drittel auf 2:0. Nach einem torlosen Mitteldrittel erhöhten Roach und Glassl zum 4:0-Endstand. Eine starke Füchse-Saison bleibt es trotzdem.