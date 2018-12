Zwei Platzverweise und Last-Minute-Sieg: Inter Mailand gewinnt gegen den SSC Neapel

Inter Mailand setzte sich im Spitzenspiel der Serie A mit 1:0 (0:0) gegen den SSC Neapel durch. Joker Lautaro Martinez gelang der Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+1). Neapel beendete das Spiel nur mit neun Spielern: Erst Kalidou Koulibaly (81.) und Lorenzo Insigne (90.) sahen eine Rote Karte. Koulibaly sah erst Gelb nach einem taktischen Foul. Der Verteidiger klatschte daraufhin Beifall in Richtung Schiedsrichter Paolo Silvio Mazzoleni und flog dann vom Platz. Insigne flog in der Nachspielzeit vom Platz. Der Rückstand des Tabellenzweiten Neapel auf Juve beträgt nun neun Zähler.