Lazio Rom gegen Eintracht Frankfurt live im Online-Stream, TV und Ticker schauen

Eine vollkommen entspannte Dienstreise nach Rom – Wer hätte das bei der Auslosung zu den Europa-League-Gruppen gedacht? Vor der Partie Lazio Rom gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag (18.55 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) gilt das lateinische Motto „Alea iacta est“ – Der Würfel ist gefallen. Eintracht Frankfurt führt die Gruppe H mit 15 Punkten – 5 Siege aus 5 Spielen – souverän an und kann von den Laziali nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Das garantiert den Hessen bei der Auslosung für das Sechzehntelfinale am Montag eine gute Ausgangsposition, man kann schwereren Gegnern möglicherweise aus dem Weg gehen.

Alles also in Butter vor der Butterfahrt nach Rom? Nicht ganz! Nach dem überragenden 4:0-Erfolg am 5. Europa-League-Spieltag gegen Olympique Marseille ist der Eintracht-Express ein wenig ins Stocken geraten. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (48) musste zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge hinnehmen – 1:2 gegen den VfL Wolfsburg und 0:1 bei Hertha BSC.