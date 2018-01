League of Legends: Das sind die Teams der EU LCS - Schalke wieder dabei

Bundesligist Schalke 04 hat das Potenzial des eSports längst erkannt. Die "Königsblauen" sind nicht nur bei FIFA 18 gut mit dabei, sondern stiegen 2016 auch in League of Legends ein. Nach anfänglichen Problemen will das Team nach dem Aufstieg in die EU LCS in der neuen Saison voll angreifen und kann sich durchaus auch Chancen auf den Titel ausrechnen. Größter Hoffnungsträger ist der deutsche AD Carry Elias "Upset" Lipp, der sich jetzt auf ganz großer Bühne beweisen will. © dpa/Montage