League of Legends Worlds 2017: So verfolgt ihr das Finale im Live-Stream!  

Am 4. November steigt in der chinesischen Hauptstadt Peking das Finale der diesjährigen League of Legends World Championship. Die Dimensionen des weltweit wohl größten Einzelevents im eSports sind gigantisch: Das Endspiel, ausgetragen im berühmten "Vogelnest", findet vor 80.000 Zuschauern statt und wird via Livestream erwartungsgemäß von rund 40 Millionen Menschen weltweit verfolgt.

Das Preisgeld dürfte sich in ähnlichen Ausmaßen bewegen wie im vergangenen Jahr, als der Gewinner SK Telecom T1 (SKT) etwa 1,85 Millionen Euro absahnte. Die Südkoreaner qualifizierten sich übrigens auch für das diesjährige Finale und unterstrichen damit ihre dominante Rolle in League of Legends. Der dreimalige Weltmeister (bei bislang sechs Turnieren) gilt nicht nur als bestes Team aller Zeiten, sondern hat mit Lee "Faker" Sang-hyeok auch den mutmaßlich besten Spieler aller Zeiten im Kader.

Allerdings wartet mit Samsung Galaxy (SSG) ein Gegner auf Augenhöhe. Der Weltmeister von 2014 – ebenfalls ein Team aus Südkorea – lieferte in China bislang eine überragende Leistung ab und spazierte mit deutlichen Siegen durch das Viertel- (3:0 gegen Longhzu Gaming) und Halbfinale (3:1 gegen Team WE). SK Telecom T1 tat sich da schon deutlich schwerer. So schrammte das Starensemble im Viertelfinale nur knapp an der totalen Blamage vorbei, als das europäische Team Misfits um den deutschen Profi Tristan "PowerOfEvil" Schrage den haushohen Favoriten bis in das fünfte Spiel der Best of Five-Serie zwang. Doch "Faker" und Co. sind nie zu unterschätzen und dürften sich mit Samsung Galaxy eine spannende Serie liefern.