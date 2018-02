Lebensgefahr: Insel-Drama um Kroos-Berater Volker Struth 

Sein Hausarzt diagnostizierte aus der Ferne einen Blinddarmdurch und schickte ihn sofort in eine Klinik. Doch auf den Maledivien (1196 Inseln) ist die medizinische Versorgung nicht mit der in Deutschland zu vergleichen. In einem vierstündigen Horror-Trip wurde Struth per Speedboot, Flugzeug, Fähre und schließlich per Taxi in ein geeignetes Krankenhaus gebracht. Dies alles unter starken Schmerzen und Fieber. Dies berichtet die Bild.