Nicht nur für Moritz Wagner selbst war seine Punkte-Premiere in der NBA etwas ganz Besonderes. Seine Teamkollegen JaVale McGee and Tyson Chandler bei den Los Angeles Lakers sprangen von der Bank auf und feierten den nächsten Meilenstein in der Karriere des deutschen Nationalspielers in der besten Basketball-Liga der Welt ausgelassen. Superstar LeBron James sagte: „Yeah, wir waren begeistert, sehr begeistert.“ Die Fans im Staples Center applaudierten und Coach Luke Walton meinte: „Wenn ein Rookie seine ersten Punkt macht, ist das immer aufregend.“