American Football: Basketballer LeBron James ätzt gegen NFL – "Sklaven-Mentalität"

So kennt man ihn: Wieder einmal sehr klare Worte von Weltstar LeBron James. Der 33-jährige Basketballer der Los Angeles Lakers hat in einem Interview deutlich gemacht, was er von den Bossen der NFL (Nordamerikanische Football Liga) hält.

James in der TV-Sendung "The Shop": "In der NFL gibt es einen Haufen alter, weißer Männer, die Teams besitzen und diese Sklaven-Mentalität haben."