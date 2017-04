Legaler Weiterverkauf: RB Leipzig startet offizielle Online-Zweitticket-Börse

Um dem Abzuhelfen und dem illegalen Handel mit Eintrittskarten entgegenzuwirken, hat der Bundesligist am Dienstag eine offizielle Online-Zweitticket-Börse gestartet. Hier können Saison- oder Tageskarten weitergegeben werden. Die Phase zum Einstellen und Verkaufen für den jeweils nächsten Heimspieltag beginnt immer montags. Sollten am Spieltag auf der Plattform noch Tickets verfügbar sein, werden diese auch an der Hauptkasse erhältlich sein.