Legende Xavi über Bayern-Star Kimmich: Perfekter Spieler für Barca

Diese Worte dürften bei Joshua Kimmich richtig gut ankommen. Spanien-Legende Xavi spricht überzeugend über den Nationalspieler. In einem Doppelinterview mit der Sport Bild lobt Xavi den Spieler vom FC Bayern immer wieder.

Zum ersten Mal sei Xavi nach einem Gespräch mit Pep Guardiola auf Kimmich aufmerksam geworden. Der Ex-Bayern-Coach habe erklärt, dass er einen Spieler im Team habe, der auf jeder Position spielen könne. "Seit diesem Tag, als ich mit Pep sprach, verfolge ich deine Karriere, schließlich sagt Pep so etwas nicht ohne Grund. Ich wusste sofort, als ich dich spielen sah, dass du ein großer Spieler werden kannst. Und das bist du heute! Joshua ist die Gegenwart und Zukunft des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Und du kannst wirklich auf jeder Position spielen. Du wärst von der Spielweise her der perfekte Spieler für den FC Barcelona", sagt Xavi gegenüber der Sport Bild.

Wie zuvor Philipp Lahm könne auch Joshua Kimmich ohne Probleme bei Barcelona spielen. Wie auch Lahm spielt Kimmich eigentlich rechts in der Abwehr. Seine Lieblingsposition ist eigentlich das defensive Mittelfeld. Und das kann Xavi verstehen: "Joshua kann perfekt im Mittelfeld, als Nummer sechs, spielen. Er kann sich innerhalb kürzester Zeit an jede Position auf dem Feld anpassen. Er hat eine gute Physis, kann rennen, kämpfen, seine Technik ist stark, und er trifft die richtigen Entscheidungen. Darauf kommt es im Fußball an."

Die Spanien-Legende geht sogar soweit, dass Kimmich sein Nachfolger werden könnte. "Er kann den Unterschied machen. Er kann auf mehreren Positionen einer der besten Spieler im Weltfußball sein, vielleicht ist er es sogar schon. Das unterscheidet ihn von mir: Ich konnte auf einer Position spielen, er ist variabel", sagt der 38-Jährige, der ins Trainergeschäft einsteigen möchte. Wo er den Bayern-Star aufstellen würde? "Erst würde ich ihn fragen, wo er spielen möchte. Als Trainer kann man sich einen Spieler wie Joshua nur wünschen", erklärt Xavi.