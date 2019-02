Jens Lehmann in Augsburg eine Gefahr für Coach Manuel Baum? "Wirklich gar nicht"

Hat sich Manuel Baum seinen eigenen Nachfolger ins Haus geholt? Diese Frage dürften sich nicht wenige gestellt haben, als Jens Lehmann Ende Januar als neuer Co-Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg präsentiert wurde. Der Ex-Nationaltorwart sollte die nötige Expertise als ehemaliger Weltklasse-Profi ins Trainerteam holen, so die Begründung von Augsburg Sportchef Stefan Reuter . Doch auch Cheftrainer Baum hat an der Verpflichtung von Lehmann mitgewirkt.

Baum über Lehmann: "Wollte ihn haben"

In einem Interview mit dem Fachmagazin Kicker hat er deshalb erneut wiederholt, dass der deutsche Elfmeterheld von 2006 keine Gefahr für seine Amtszeit darstellen kann - auch nicht in der aktuell schwierigen sportlichen Lage. "Wirklich gar nicht", sagt Baum. Der 39-Jährige betont, dass er sich selbst für Lehmann entscheiden hat. "Es war ja nicht so, dass mir jemand reingesetzt wurde, sondern ich wollte ihn haben", erklärt der FCA-Coach.