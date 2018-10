Die Premier League steht unter Schock: Nach dem Samstagabendspiel zwischen Leicester City und West Ham United (1:1) ist der Hubschrauber des Klub-Besitzers Vichai Srivaddhanaprabha abgestürzt. Der Milliardär ist dabei gestorben, wie sein Klub nun in einem Statement bestätigte. Der Helikopter des Vereinspräsidenten zerschellte auf einem Parkplatz neben dem Stadion und ging in Flammen auf, kurz nachdem er vom Spielfeld abgehoben war. Neben Srivaddhanaprabha sollen noch vier weitere Personen an Bord gewesen sein. Zunächst war unklar, ob der der Klub-Boss an Bord gewesen ist.