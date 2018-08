Leichtathletik-EM auf dem Breitscheidplatz: "Ein friedlicher Ort"

Anderthalb Jahre nach dem Attentat wird auf dem Platz fröhlich gefeiert. Unter dem Motto "Love, Peace, Freedom" hat die Leichtathletik-EM in Berlin an der Gedächtniskirche ihr "zweites Herz".

David Storls Sohn Jaro ist gerade erst eineinhalb Jahre alt. Für den Hosenmatz wäre es am Montag in der Berliner Abendsonne ein langer, anstrengender Abend geworden, ehe sein Papa im Kugelstoßring erschienen wäre. Er und seine sechsjährige Schwester Nahla waren zwar etwas traurig, aber Mama Marie entschied sich, mit den Kindern gestern in der Unterkunft zu bleiben und die Qualifikation im TV zu verfolgen: „Wir hätten zwei Stunden vor Davids Auftritt in der prallen Sonne Plätze besetzen müssen“, sagte Storls Ehefrau, die zum Finale mit den Kindern am Dienstag aber ins Stadion gehen will. Am Montag verpasste sie mit den Kindern nur einen Versuch des Ehemanns/Papas. Der 28-Jährige gewann die Qualifikation mit 20,63 Metern, der Pole Haratyk und der Kroate Zunic blieben wenige Zentimeter hinter dem Titelverteidiger. Nur vier Athleten übertrafen die geforderten 20,40 Meter.

Kugelstoßer David Storl bei der Qualifikation auf dem Breitscheidplatz. © dpa

Aber auch ohne Familie Storl war es in der kleinen Arena am Breitscheidplatz früh voll. Das Kugelstoßen hatte noch nicht richtig begonnen, da waren die 3000 Plätze auf den Tribünen im Schatten der geschichtsträchtigen Gedächtniskirche schon belegt. Auch die Geher und Marathonis werden dort auf der sogenannten europäischen Meile beim Zieleinlauf gefeiert, zudem finden die Siegerehrungen mit a cappella gesungenen Nationalhymnen dort statt. Die Leichtathletik will sich damit öffnen. Kurzzeitig hatten die EM-Organisatoren nach dem Weihnachtsmarkt-Attentat von 2016 auch ihre Zweifel, ob der Platz wirklich in die EM-Wettbewerbe eingebettet werden soll. „Letztlich haben wir uns bewusst dafür entschieden, da der Breitscheidplatz nun eine noch größere Symbolkraft besitzt“, sagte Organisationschef Frank Kowalski. „Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Aber nun können wir unter dem Motto ,Love, Peace, Freedom‘ erst recht zum stimmungsvollen und sportlich-fairen Wettstreit einladen.“ Die Athleten würden den Kontakt zu den Fans lieben, in der City seien sie anfassbar, Autogrammjäger kämen viel besser zum Zug als im Stadion. DLV-Präsident Jürgen Kessing ergänzte: „Das zweite Herz der Leichtathletik schlägt dort in dieser Woche.“ Auch die EU unterstütze das Projekt.

Bürgermeister Michael Müller eröffnet die Leichtathletik-EM. © dpa

Um 21.50 Uhr gab Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Montagabend das offizielle Startsignal für die erste EM in der deutschen Hauptstadt. „Es ist gut, dass dieser Platz während dieser Leichtathletik-EM ein friedlicher Ort sein wird“, sagte Müller in seiner Rede. Der Breitscheidplatz stehe als Symbol für ein gemeinsames Europa. Täglich ab 15 Uhr wartet ein Bühnenprogramm auf die Besucher – ab 22 Uhr mit TV-Moderator Cherno Jobatey. Bei der gestrigen Eröffnungsfeier sang Michael Schulte, der beim Eurovision Song Contest quasi knapp eine „Medaille“ verpasst hatte.

Die Kugelstoßer jedenfalls lieben es, wenn sie stärker im Mittelpunkt stehen als im Stadion und die Zuschauer dicht dran sind. „Vor der Kulisse zu stoßen macht mehr Spaß, als im Stadion leere Stühle zu sehen“, sagte der dreifache Europameister. „So eine Quali ist auch immer ein wenig Nervensache. Ich hätte gern weiter gestoßen. Der Versuch war alles andere als optimal, aber er hat gereicht.“ Am Dienstagabend ab 20.33 Uhr, wenn die besten Kugelstoßer im Olympiastadion sechs Versuche haben, wird es über die Marke von 21 Metern gehen. Storl ist darauf eingestellt und bereit, um seinen vierten EM-Titel in Folge zu kämpfen.