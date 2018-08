Wie sich die Leichtathletik für das Fernsehen neu erfindet

Die größte Herausforderung sei es, den Überblick zu behalten. „Man braucht eine ruhige Ader“, sagt Frank Kowalski. Im Sommer 2015 bekam er den Auftrag, die Leichtathletik-EM in Berlin zu organisieren. Eine große Aufgabe. Denn die Erwartungen sind hoch. Schnell denkt man an die Weltmeisterschaft im Berliner Olympiastadion 2009: die Usain-Bolt-Spiele mit Fabelweltrekord auf der blauen Bahn, den Tanz mit Maskottchen Berlino, volle Tribünen. „Das war schon ein kleines Sommermärchen“, sagt Kowalski, der weiß: „Auch jetzt erwartet jeder von uns Erfolg.“

Eine Veranstaltung muss heute selfietauglich sein. Der Zuschauer will selbst Teil der Veranstaltung sein und erzählen: Ich war dabei. Und das gelingt nur, wenn etwas Außergewöhnliches passiert. Wer diesen Kriterien nicht mehr gerecht wird, wird im Markt verschwinden. Das ist leider so. Da setzen uns auch andere Sportarten unter Druck, wie die eventisieren. Und die haben es mit einer Sportart viel einfacher.

In den Halbfinals der Sprinter kommen die ersten beiden weiter – und die besten Zeitschnellsten. Bislang sind diese nach ihren Läufen in den Katakomben verschwunden und irgendwann hat man erfahren, wer weitergekommen ist. Da hat man die Emotionen der Athleten gar nicht mitbekommen. Jetzt wird es eine Kabine im Stadion geben, da sitzen die zwei Zeitschnellsten, die sehen, ob noch jemand schneller ist, der dann ihren Platz einnimmt. Das sind Emotionen, die begeistern. Wir wollen die Leichtathletik erlebbarer machen.

Sprinterin Gina Lückenkemper ist da ein Geschenk. Sie ist ein Typ, der offen ist, eine tolle Persönlichkeit hat. Da muss natürlich auch eine Leistung hinter stehen. Sie ist jetzt über 100 Meter immer schon mal elf Sekunden gelaufen. Wenn sie jetzt in Berlin vorn mitlaufen würde, das wäre natürlich eine Story für sich. Da könnte sie sich noch stärker als Name positionieren. Auch die Hürdenläuferinnen Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder haben großes Potenzial und die Weitspringerinnen mit Malaika Mihambo, Sosthene Moguenara, Alexandra Wester. Das sind alles Rohdiamanten. Die müssten nur mit einer großen Weite auch mal ganz vorn landen.

Wir können ein noch so gutes Marketing machen, am Ende ist das Wesentliche die Leistung der Athleten, die den Starkult bestimmt. Wir haben Athleten mit einer Story: Drei Speerwerfer, drei Musketiere, die über 90 Meter werfen. Das ist überragend. Gute Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen, die vorn mit dabei sind. Aber das reicht nicht, um einen Starkult aufzubauen.

"Fürs Marketing sind Sprint und Lauf am attraktivsten"

Hilft es der Leichtathletik, dass es im Sprint und über die Mittelstrecke wieder Talente wie Lückenkemper und Konstanze Klosterhalfen gibt?

Unter Marketingaspekten sind Sprint und Lauf am attraktivsten. Da tut es uns gut, dass wir wieder Athleten in diesen vermeintlich attraktivsten Disziplinen haben. Dazu viele junge Athleten. Und: Wir haben unglaubliche attraktive Männer und Frauen. Die kann man ja alle in ein Abenddress stecken. So sind wir auch mal in die bunten Medien gekommen. Das kommst du nicht mit 51 Sekunden über 400 Meter. Aber mit dem Antlitz eines durchtrainierten Körpers schon eher.

Wie wichtig ist die Selbstvermarktung in den sozialen Netzwerken?

2009 bei der WM in Berlin gab es kein Facebook, kein Instagram. Jetzt haben wir ungefähr 600 Kaderathleten. Die haben alle ihre Social-Media-Kanäle. Jeder Athlet wird da zum eigenen Social-Media-Instrument. Die Leichtathleten hinken da gegenüber dem Fußball zwar hinterher, aber die Summe macht es. Wenn ich viele Athleten mit 60.000 bis 80.000, vielleicht sogar 100.000 Followern habe, da kommt auch einiges zusammen. Wir haben mit der Potsdamer 400-Meter-Läuferin Alica Schmidt eine Athletin mit 250.000 Followern. Sie ist im Leistungsvermögen noch nicht europameisterschaftsreif, aber mit ihrer Darstellung ist sie Weltmeisterin. Das zeigt, wie man popularisieren kann.

"Mit diesem Zeitplan kann Deutschland jeden Abend Gold holen"

Wie sieht Ihre ideale EM aus?

Wir haben zusammen mit dem leitenden Bundestrainer einen Zeitplan entworfen, der es ermöglicht, dass wir jeden Abend eine deutsche Goldmedaille holen. Das wäre natürlich großartig. Denn diese EM ist unser Fenster für die Leichtathletik und soll ein Signal für die ganze Sportart werden.