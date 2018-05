Leihen, Lauern, Löhnen: Das ist die aktuelle Transferstrategie von Hannover 96

Im Transfersommer wächst das neue 96 ähnlich schnell wie im vergangenen Jahr. Torwart Mi­chael Esser, Matthias Ostrzolek und Pirmin Schwegler unterzeichneten bis zum 7. Juni alle bei 96. Dieses Jahr stießen bisher Torwart Leo Weinkauf, Takuma Asano und Kevin Wimmer dazu. Aber damit ist noch lange nicht Schluss. 2017 kamen die teuren Jonathas (10 Millionen Euro) und Ihlas Bebou (5 Millionen) erst im August. Der Sportbuzzer erklärt die aktuelle 96-Transferstrategie.

Leihen: Ersatzspieler großer Clubs versuchen so schnell wie möglich unterzukommen – die Kaufpreise schießen hoch, gerade in England. Deshalb lieh 96 Asano (Arsenal) und Wimmer (Stoke) nur aus. Die Miete für ein Jahr ist ein Modell ohne hohes Risiko, allerdings auch ohne Wertschöpfung. Bei Wimmer ist die Kaufoption so hoch (12 Millionen Euro), dass er kaum bezahlbar sein wird. Spieler und Club sehen die kommende Saison als Chance.